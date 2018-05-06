افتتاح الأيام الثقافية السعودية في طاجيكستان

دوشنبه – واس

افتتح وزير الثقافة في جمهورية طاجيكستان شمس الدين ارومبيك زاده, والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد المزيد أمس، فعاليات الأيام الثقافية السعودية المقامة على مسرح الأوبرا والبالية بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، وعدد من المسؤولين والمثقفين من الجانبين .

وقص وزير الثقافة الطاجيكي, الشريط إيذانا ببدء الفعاليات التي تستمر حتى الثامن من مايو الجاري ثم تجول على الأجنحة الموجودة في الفعاليات.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى وزير الثقافة الطاجيكي كلمة, عبر فيها عن سعادته بمبادرة المملكة تنظيم أيام ثقافية في طاجيكستان، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين .

وألقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة كلمة, قدم فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, وإلى فخامة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف على مد جسور التعارف الثقافي بين البلدين، مشيراً إلى تنظيم هيئة الثقافة لأكثر من 11 جناحا خلال الفعالية، معبراً عن الفخر لكون المملكة أول دولة عربية تنظم فعاليات ثقافية في جمهورية طاجيكستان ثم توالت العروض الموسيقية والفلكلور بأنواعها واختتم الحفل بالعرضة السعودية.

وكان معالي وزير الثقافة في جمهورية طاجيكستان شمس الدين آرومبيك زاده، قد استقبل أمس، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة تنظيم المملكة لفعاليات الأيام الثقافية السعودية المقامة حالياً في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وأكد وزير الثقافة الطاجيكي عمق العلاقة التاريخية التي تربط المملكة بجمهورية طاجيكيستان، مشيراً إلى أن إقامة فعاليات الأيام الثقافية في طاجيكستان هو بداية لتوثيق التعاون الثقافي بين البلدين، مؤكداً أهمية دور المملكة في العالم الإسلامي.

من جانبه، أشار المهندس المزيد إلى أن الأيام الثقافية السعودية في طاجيكستان هي فرصة لتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين.