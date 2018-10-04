افتتاح البطولة العربية لكرة السلة ببيروت

البلاد- وكالات

انطلقت في بيروت مباريات بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال، التي يستضيفها نادي بيروت الرياضي.

ويشارك في البطولة 10 أندية عربية توزعت على مجموعتين، ضمّت الأولى: فرق بيروت اللبناني “المُستضيف” و النصر السعودي، وأهلي سداب العماني والاتحاد السكندري المصري والعربي القطري ، فيما ضمّت المجموعة الثانية: فرق الهومنتمن اللبناني “حامل اللقب” ومركز شباب قلنديا الفلسطيني وسبورتنج المصري وجمعية سلا المغربي وصيف البطولة الماضية، والفتح السعودي .

ويشارك في البطولة الحكمان السعوديان إبراهيم الشيخي وهاشم قاسم ضمن قائمة الحكام في البطولة.

واستهلت مباريات البطولة في يومها الأول بأربع مواجهات وسط حضور جماهيري كبير، الأولى كانت بين “الفتح” السعودي و”سبورتنج” المصري وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 91-73.

فيما المباراة الثانية كانت بين “النصر” السعودي و”الاتحاد” المصري وانتهت لصالح الأخير بنتيجة 108-72 .

أما المباراة الثالثة فكانت بين الهومنتمن اللبناني ووصيفه سلا المغربي، وخلصت إلى فوز سلا بنتيجة 77 ـ 64 .

أما المباراة الرابعة فقد جمعت بين فريق بيروت اللبناني وأهلي سداب العماني وانتهت بفوز فريق بيروت بنتيجة 82 ـ 66.