افتتاح الجزء العلوي لتقاطع طريق الأبراج في الرياض

أعلنت وزارة النقل عن افتتاح الحركة المرورية على الجزء العلوي لمشروع تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الإمام سعود بن فيصل (تقاطع الأبراج) الذي يعدّ مدخلا جديدا للدرعية، ومن مشاريع الطرق المهمة التي تنفذها الوزارة بمدينة الرياض، لتسهيل حركة المرور وربط عدد من الطرقات والشوارع الرئيسيّة المؤدية لمواقع حيوية ومنشآت تجارية.

وجاء افتتاح الجزء العلوي من مشروع تقاطع الأبراج، استجابة لتوجيهات معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة لاستكمال المشروع، من خلال تفقده لسير عمل المشروع مؤخراً، حيث اطلع معاليه خلال الجولة التي رافقه فيها مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان، على آخر مراحل المشروع الذي يتضمن افتتاح الطريق الرئيسي أعلى الجسر.

وكان الدكتور العامودي قد قام بجولة تفقدية على المشروع قبل نحو ثلاثة أشهر، وهي الجولة التي كان لها الأثر الأكبر في تذليل العوائق والعقبات التي كانت تعترض تنفيذ الجسر.