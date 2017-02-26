افتتاح المؤتمر السنوي لتقويم الأسنان بجدة

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جدة – البلاد

أقامت الجمعية السعودية لتقويم الأسنان أمس مؤتمر تقويم الأسنان السنوي الـ 11 وذلك بفندق الهيلتون بجدة .

ويهدف المؤتمر للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى تقويم الأسنان في المملكة عن طريق عرض آخر المستجدات والتطورات والاطلاع على أحدث التقنيات العالمية في مجال تقويم الأسنان ,

كما يهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية بين أطباء تقويم الأسنان ، حيث يشارك في المؤتمر متحدثون عالميون من أربع قارات تشمل سبع دول مشاركة وهي الولايات المتحدة الأمريكية, أستراليا, أسبانيا, إيطاليا, تركيا, كوريا الجنوبية, بالإضافة إلى متحدثين من المملكة .

ويستهدف المؤتمر كل من له علاقة بتقديم علاج تقويم الأسنان من استشاريين وأخصائيين في مجال تقويم الأسنان وجراحة الوجه والفكين, ومساعدي طبيب الأسنان, والأطباء حديثي التخرج .

وتستمر جلسات المؤتمر تستمر إلى يوم غد متضمنة محاضرات وورش عمل موزعة على أيام المؤتمر .