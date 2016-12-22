افتتاح المعرض التشكيلي الرابع بالشمالية

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عرعر – واس

افتتح رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون سلطان البازعي المعرض التشكيلي الرابع بالحدود الشمالية، الذي ينظمه مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالحدود الشمالية ، وذلك في مجمع عرعر مول ، ويستمر لمدة 6 أيام.

وتجول البازعي داخل المعرض الذي يشتمل على لوحات ورسومات متميزة للفنانين والفنانات التشكيليين في المنطقة ، بالإضافة لركن خاص بالخط العربي ، وآخر للرسم الخاص بالأطفال.وأوضح البازعي في تصريح، أن تنظيم مثل هذه المعارض يثري الحركة التشكيلية بالمنطقة وتكتشف مواهب تستحق الدعم للاستمرار ،

مثمناً الجهود التي تقوم بها الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة ، معرباً عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد بن جلوي أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من رعاية واهتمام للجمعية والمنتسبين لها، مؤكداً أن سموه من يقف وراء النهوض بمهام فرع الجمعية بالمنطقة.

من جانب آخر قدّم المشاركون والمشاركات بالمعرض شكرهم لكل من أسهم في تنظيم المعرض، وذلك لعرض إنتاجهم التشكيلي أمام الجمهور على أرض الواقع، وتوصيل رسالتهم للجميع.