افتتاح الملتقى الأول لصحة المسنين

جدة- سمير القباطي – عادل المعمري

تحت رعاية جمعية أصدقاء الشيخوخة الخيرية بجدة افتتح صباح أمس الملتقى الأول لصحة المسنين في مقر الجمعية بحضور الشيخ أحمد ناصر العبيكان رئيس الجمعية والأستاذ أمين قاري المدير العام والدكتورة آمال طه العيادي مديرة القسم النسائي بالجمعية وبمشاركة فاعلة من جمعية الشقائق وجمعية زمزم وجمعية مركز حي الأمير فواز وجمعية مركز حي الروضة ومركز صحي قويزة وجامعة الملك عبد العزيز وفريق بلا توقف ومركز صحي أبرق الرغامة واليوم الأربعاء ستشارك جامعة الملك سعود.

ورحب الشيخ أحمد العبيكان بالمشاركين من الجمعيات والمستهدفين من كبار السن الذين توافدوا على الجمعية وشكر كل الجهات التطوعية التي شاركت في الملتقى الذي يستمر لمدة يومين.وقدمت الدكتورة رحمة الأسمري من مركز قويزة الصحي نبذة متكاملة عن مرض الشيخوخة والزهايمر وأعراضه والوقاية منه كما قدمت ورقة من قبل الدكتورة جميلة الهاشمي من مركز الأمير فواز الصحي وشرح مفصل للتغذية السليمة وأهم المأكولات التي يجب أن يتقيد بها المسن.

وقد قدمت مبادرات خلال الملتقى من قبل مركز حي الروضة التابع لجمعية مراكز الأحياء وهي بعنوان (بالقراءة نحيا) وهذة المبادرة عبارة عن عقد ثلاثة لقاءات شهريا بالمسنين و سيكون اللقاء الأول بمقر الجمعية واللقاء الثاني سيكون استضافة خارج مقر الجمعية واللقاء الثالث سيكون ضمن رحلة ترفيهية للمسنين .. كما قدم فريق بلا توقف مبادرات من خلال ما قام به يوم أمس بالكشف على المسنين ممن حضروا الملتقى وذلك بتحليل الضغط والسكر وأيضاً استشارات للأسنان وتحويل من تستدعي حالته ألى المستشفيات والتزم فريق بلا توقف بعقد لقاءين كل شهر بالمسنين في مقر الجمعية وكل لقاء بتخصصات مختلفة وتشمل هذه اللقاءات جميع التخصصات..وكانت هذه من أهم المبادرات التي قدمت خلال الملتقى. وشكرت الدكتورة آمال طه العبادي كل من قدم مثل هذه المبادرات وأن تكون هناك مبادرات في مستقبلاً من خلال انعقاد ملتقيات تصب في مصلحة وخدمة المسنين في الجمعية.