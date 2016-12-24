افتتاح برامج أسبوع النزيل الخليجي في جازان غدًا

يفتتح وكيل إمارة منطقة جازان للحقوق محمد بن سعيد الحجري :-
غدًا المعرض التوعوي الذي تنظمه إدارة سجون المنطقة ضمن مشاركتها في أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس.
وذلك بمركز الراشد التجاري بمدينة جيزان.
ويتضمن المعرض العديد من أعمال النزلاء الفنية والحرفية والمهنية التي تأتي نتاجًا للبرامج الاجتماعية المقدمة داخل السجون.
والعديد من المحاضرات والبرامج والمسابقات الثقافية المتنوعة.
من جهة أخرى تختتم مساء غدٍ منافسات بطولة أسبوع النزيل الخليجي لكرة القدم للإدارات الحكومية.
التي نظمتها إدارة السجون بمنطقة جازان بمتابعة وإشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة.
حيث يلتقي في المباراة النهائية فريقا مستشفى الملك فهد ومديرية المياه على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.