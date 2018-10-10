افتتاح برنامج رؤية وبناء للدعاة وخطباء الجوامع

الرياض- البلاد

أكد نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري أن برنامج “رؤية وبناء” هو أحد البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة في إطار مواكبتها رؤية المملكة (2030)، التي من أهدافها ترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال، وربط الناس بولاة الأمر، وبالعلماء، وتوحيد الصف, مبيناً أن هذه من الأهداف التي يجب أن يسعى إليها الدعاة والخطباء.

جاء ذلك في مستهل الكلمة التي ألقاها معاليه نيابة عن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في افتتاح برنامج ” رؤية وبناء “، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بوكالة الدعوة والإرشاد للدعاة الرسميين، وخطباء الجوامع، البالغ عددهم (90) مشاركاً، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

وأوضح معاليه أن الدعاة والخطباء والأئمة هم من يعتمد عليهم بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق أمر الله أولاً، ثم بعد ذلك تحقيق منهج المملكة العربية السعودية التي قامت على أساس من كتاب الله، ومن سنة رسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ , لافتاً إلى أن طلبة العلم من الدعاة والخطباء مطالبين بتصحيح الأفكار الموجودة لدى أبناء هذه الأمة، وتنقيتها، وتصحيح توجهات الشباب، ودعوتهم للالتزام بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة.

وحذر الدكتور السديري من الأحزاب والجماعات المنتسبة زوراً بالإسلام، التي استغلت الإسلام لأهداف سياسية، كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، سائلاً الله للجميع التوفيق لخدمة الدين، والقيام بالواجب الشرعي تجاه الوطن.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة للدعوة والإرشاد الشيخ عبدالله بن صالح آل الشيخ، أن البرنامج ركز على تعزيز المواطنة، ومحاربة التحزب، والفكر الحزبي الذي يؤثر مناشط الدعوة، أو يغير مسارها إلى غير المسار الصحيح، كاشفاً إلى أنه تم إطلاق عشر مبادرات للدعوة إلى الله ــ عز وجل ــ في جميع مناطق المملكة، وهذه هي باكورة هذه المبادرات ,سائلاً الله تعالى أن يبارك في الجهود، وأن يسدد الخطى.

فيما قدم المدير العام لمكتب تحقيق الرؤية بالوزارة الدكتور صالح بن أحمد الزهراني، عرضاً مرئياً للتعريف برؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وأهدافها الاستراتيجية، والأهداف المرتبطة بالوزارة، والإطار الاستراتيجي الذي ينبثق من هذه الرؤية.

يذكر أن البرنامج يقام بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة، ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن البرامج التي تقيمها الوزارة لتفعيل دور الدعاة والخطباء في بناء المنهج الوسطي المعتدل، تماشياً مع رؤية المملكة (2030) في الرؤية والبناء.