افتتاح برنامج مؤشرات قياس الأداء لنظام التعليم
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المدينة المنورة – البلاد
افتتح وكيل وزارة التعليم للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك، أمس الأول في المدنية المنورة، البرنامج الثالث لمؤشرات قياس الأداء لنظام التعليم في المملكة لمديري ومديرات التخطيط بإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، ومشرفي ومشرفات العموم بوكالة التخطيط والمعلومات، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، ومدير عام التخطيط بوزارة التعليم الدكتور علي بن عبده الألمعي. ويهدف البرنامج الذي تم نقله مباشرة عبر برنامج لقاء لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات إلى تطوير قدرات المشاركين في مجال بناء وقياس وتحليل مؤشرات الأداء لحالة التعليم في المملكة؛ بما يسهم في رصد واقع التعليم الحقيقي، ومدى تنفيذ قطاعات التعليم للخط التشغيلية مع توظيف نتائج مؤشرات قياس الأداء لتحسين جودة مخرجات العملية التعليمية، ورفع كفاءة الأداء التعليمي.
الوسوم:قياس الأداء لنظام التعليم
التصنيف: محليات
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