افتتاح جسر النوارية بمكة بعد معالجة الملاحظات
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مكة المكرمة – احمد الاحمدي
بناء على توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتكوين لجنة مكونة من إمارة منطقة مكة المكرمة ومرور وأمانة العاصمة المقدسة وهيئة تطوير مكة وفرع ادارة النقل بالعاصمة المقدسة لمعالجة بعض الملاحظات على جسر النورية لفتحه للحركة المرورية
فقد تم افتتاح حركة سير المركبات على الجسر بعد معالجة الملاحظات واستيفاء جميع اشتراطات السلامة المعتمدة وذلك صباح يوم الجمعة الموافق 1438/3/23 هـ.
التصنيف: محليات
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