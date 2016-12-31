افتتاح خط جديد للمترو في نيويورك بعد قرن من التخطيط لإنشائه

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بينما يقف أكثر من مليون شخص وأعينهم تحدق إلى السماء نحو كرة متألقة فوق ساحة تايمز سكوي.

ر تشرب مجموعة مختارة من عمال البناء ومسؤولي المدينة نخب العام الجديد تحت الأرض في افتتاح خط جديد للمترو استغرق التخطيط لصنعه قرنا.

وسيتم افتتاح ربع الخط فقط البالغ طوله 13.7 كيلومتر ويبدأ من محطة هارليم إلى محطة بالقرب من وول ستريت.

والمرحلة الجديدة من الخط ستكون بطول 3.2 كيلومتر فقط وتمر بثلاث محطات في منطقة أبر إيست سايد من مانهاتن.

وفي ظل ما حدث من تأخيرات متكررة في إنشاء هذا الخط يعتقد بأن استكماله لن يتم في المستقبل القريب.

ويبدأ حفل افتتاح الخط الجديد -الذي يقتصر الحضور فيه على من يحملون دعوات رسمية.

ويقام على عمق مئة قدم تحت سطح الأرض- في العاشرة مساء يوم السبت .

وسيتاح للجمهور استخدام المحطات الجديدة من هذا الخط بحلول الساعة 12 ظهرا (1700 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

واقترح إنشاء هذا الخط في عشرينات القرن الماضي وتوقف العمل فيه ثلاث مرات. لكن العمل سار فيه دون انقطاع منذ شهر أبريل نيسان عام 2007