افتتاح دورة الفقيد عبد الله الدبل وإعلان الشعار وتوزيع الذهب

الدمام – حمود الزهراني

افتتحت مساء يوم امس فعاليات دورة الفقيد عبدالله الدبل الرمضانية الحادية عشرة والمقامة في صالة نادي الاتفاق بالدمام حتى الخامس عشر من شهر رمضان المبارك وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد ، وذلك بحضور أشقاء وأبناء الفقيد الدبل وبعض الشخصيات الرياضية والاجتماعية والإعلامية ، والعديد من الجماهير التي غطت مدرجات نادي الاتفاق.

وبدا البرنامج بآي من الذكر الحكيم ، ثم كلمة لجنة الدورة ألقاها سلطان بن عبدالله الدبل عضو اللجنة الإشرافية للدورة ، ثم تم عرض الافتتاح عبر التذكير بالدورات الماضية واعلان تميمة الدورة التي تم اطلاق اسم ( العمدة ) عليها وسط ترحيب جماهيري كبير ودخولها الى أرض صالة المباريات ، ليتم بعد ذلك تدشين شعار الدورة الجديد وقام بتدشينه أشقاء الفقيد المهندسون يوسف وعادل ونبيل ابناء خالد الدبل.

وتم بعد ذلك انطلاقة المباريات الربع لليوم الأول والتي جاءت نتائجها على النحو التالي :

-فوز المشوى العنابي على شركة الأفق بنتيجة 1/2 سجل للمشوى سامي الخيبري وعلي النمر ، وللأفق مجاهد صلاح ، وحصل على جائزة أفضل لاعب عبدالعزيز العلوني من المشوى توجه بها الأستاذ عارف الدبل.

-فوز فريق كلاست على مجموعة الزهراني بنتيجة 2/3 ، سجل لكلاست عبدالرحمن الملا ، وعبدالاله العتيبي ( هدفان ) ، وللزهراني سجل فيصل الأحمدي وفيصل العنزي ، وحقق لقب أفضل لاعب عبدالاله العتيبي من كلاست توجه بها الأستاذ محمد مفلح العتيبي .

-فوز فريق ميس العربية على باترك بنتيجة 0/5 سجلها خالد الجبيري ( هدفان ) وأحمد الغامدي وأزهى الشمراني وعلي كزم ، وحصد جائزة أفضل لاعب خالد الجبيري من ميس العربية توجه بها الأستاذ حسين الغامدي رئيس لجنة العلاقات العامة بالدورة.

-فوز فريق التميمي على فريق البيوت المتجددة بنتيجة 1/2 ، سجل للتميمي يزيد الغدير ومحسن فقيهي ، وللبيوت عبدالعزيز باخشوين ، وحقق لقب أفضل لاعب محسن فقيهي من التميمي توجه بها الكابتن ماجد مرسي مدرب براعم نادي الاتفاق.

وأعلنت الدورة عن توزيع سبائك الذهب على الجمهور حيث حصدها في اليوم الأول حسن الشهري توجه بها عدنان بن خالد الدبل.

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