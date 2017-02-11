افتتاح عيادة (السيلياك) في المستشفى الجامعي بجدة

شارك عبر واتساب

جدة -عبدالهادي المالكي

تحت اشراف وحدة امراض الجهاز الهضمي للأطفال افتتح عميد كلية الطب البروفيسور محمود بن شاهين الأحول أول عيادة متخصصة لعلاج مرض السيلياك في الشرق الاوسط في المستشفى الجامعي .

وأوضح الدكتور بكر الحسيني مدير العيادة ، انها اول عيادة نموذجية تهتم بهذا المرض للاطفال وتقوم بمتابعتهم ومتابعة الوجبات الصحية الخالية من الجلوتين بكل دقة ورعاية لكونه ليس له علاج سوى الانتظام على هذه الوجبات الخاصة بهذا المرض .

من جهة اخرى اوضحت الدكتورة أميرة الصيعري بأن مرض السيلياك من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي ويؤدي إلى تلف في جدار الأمعاء الدقيقة ‘ فيتوقف إمتصاص العناصر الغذائية بسبب تناول مادة الجلوتين الموجودة في القمح والشعير والشوفان والجاودار ويؤدي ذلك إلى سوء التغذية التي تسبب مشاكل صحية أخرى ، ويتم علاجه باتباع حمية صارمة خالية من الجلوتين مدى الحياة بعدها قامت الاستاذة صوفيا خنوف بعرض دليل التسويق الخالي من الجلوتين وطرق الوقاية من المواد التي تحتوي عليه والابتعاد عنها.

وفي الختام تم تكريم الشخصيات والجهات المشاركة ومن ثم المرور على المعرض المصاحب مع الانشطة المصاحبه للأطفال.