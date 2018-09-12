افتتاح مشروعات الطرق بالباحة

الباحة- البلاد

أكد مدير عام الطرق في منطقة الباحة، المهندس مسفر المالكي، افتتاح 4 مشروعات كبرى، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، بكلفة تصل إلى 700 مليون ريال.

وأوضح أن المشروعات المستهدفة هي: الطريق الدائري بكلفة 500 مليون ريال، ويتضمن عدة مراحل بطول 18 كلم. ولفت إلى أن المشروعات الأخرى التي تكلفت 200 مليون ريال هي:

تقاطعات غثران، والمفارجة، ورأس عقبة الباحة، وكوبري تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع تقاطع طريق مستشفى الملك فهد بالباحة، ومشروع صيانة وتأهيل عقبة قلوة. وألقى المالكي الضوء على عدد من المشروعات

المستقبلية، التي تخطط لها إمارة المنطقة، وأهمها: استكمال المراحل الأخرى من الطريق الدائري، من رأس العقبة حتى رغدان، ومن جدرة حتى آل موسى، واستكمال طريقي “بلجرشي – المطار”، و”القرى – المطار”.