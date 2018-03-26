افتتاح مشروع تطوير بئر زمزم غدًا وإزالة حواجز الطواف

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أمس الأحد، إزالة الحواجز من صحن الطواف حول الكعبة ، وذلك بعد اكتمال مشروع تأهيل بئر زمزم، الذي سيتم افتتاحه رسميا غدًا الثلاثاء.

من جهته، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، في تصريح صحفي: إن المشروع جاء تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، صاحب السمو الملكي، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وبمتابعة وإشراف مباشر من أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، موضحا أن المشروع انطلقت أعماله في شهر صفر الماضي، بمساحة تقدر بأكثر من 3000 متر مربع، وشاركت فيه 40 من أفضل المعدات الحديثة، و1000 عامل من المهندسين والفنيين والمتخصصين.

وأضاف الرئيس العام أنَّ مساحة الرخام المزال من المشروع في صحن المطاف بلغت 2000 متر مربع، مشيرًا إلى أنَّ هذا العمل الاستثنائي يعد مأثرة من مآثر هذه الدولة، ومفخرة من مفاخرها تقدمها للمسلمين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين والطائفين والركع السجود ، مشيرا إلى أن رئاسة شؤون الحرمين قامت طيلت الأشهر الستة الماضية، بمتابعة أعمال المشروع على مدار الساعة.