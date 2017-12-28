افتتاح مطار الملك عبد العزيزمنتصف العام القادم

الرياض- البلاد

‎أعلن معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي أن الافتتاح الأولي والتشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بمحافظة جدة سيكون في شهر مايو 2018م.

وأكد معاليه خلال حديثه في مؤتمر إعمار منطقة مكة المكرمة أن مشروع المطار يعد مشروعا ضخما وعملاقا حيث يشمل صالات سفر بمساحة (810) آلاف م2، ويحتوي على (200) كاونتر لإنهاء إجراءات السفر و(80) كاونتر خدمة ذاتية، بالإضافة إلى أن عدد الطائرات الممكن استقبالها في وقت واحد (70) طائرة متصلة بالصالة وعلى (28) طائرة متصلة بالساحات مشيرا إلى أهمية مطار الطائف الدولي الجديد الذي سيكون مسانداً لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وبين معاليه أهمية البنية التحتية من مطارات وطرق ومواصلات والتي تعد من أكبر المجالات في الانفاق الحكومي بالمملكة مشيداً بما تشهده منطقة مكة المكرمة من مشاريع كبرى حيث تعد من أكبر مناطق المملكة في الوقت الحالي من حيث حجم المشاريع.

وأوضح التميمي أن الدولة تهدف إلى فتح باب الحج والعمرة حسب رؤية المملكة 2030م حيث ستصل إلى (30) مليون معتمر.

‎وقال معاليه ” هذا الملتقى المميز يعكس واقع ما نشهده في بلادنا الحبيبة من تطور وازدهار بقيادة قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-، وما نشهده اليوم من حراك حكومي مميز وبرامج تنموية كبيرة نحو هدفٍ واحد لنا جميعاً وهو تحقيق رؤية المملكة 2030، هو حافز دائم لنا كمسؤولين على الإنجاز والتطوير والتغيير للأفضل بإذن الله”