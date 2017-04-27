افتتاح معرض الأسبو وسوق البرامج ضمن فعاليات مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس

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افتتح بمدينة الحمامات التونسية اليوم معرض (الأسبو) للإذاعة والتلفزيون وسوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية، اللذان يأتيان ضمن فعاليات الدورة الـ 18 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون.

ويسمح المعرض للجهات المشاركة بتقديم أبرز المعدات والوسائط الحديثة بشكل يمكن الزائرين من مواكبة آخر التطورات في مجال تقنية المعلومات والاتصال، فيما خصص سوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية لعرض جميع المجالات البرامجية.

ويبرز في معرض (الأسبو) جناح جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج الذي يقدم آخر التطورات والمستجدات في مجال الانتاج التلفزيوني والإذاعي وسبل دعم التبادل بين الدول العربية فيما يتعلق بالوسائط المستحدثة والخبرات بين مختلف الاذاعات والتلفزيونات العربية.

هذا الصدد شدد مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري بن مبارك القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، على أهمية مشاركة الجهاز لدعم الشراكة وتبادل الخبرات في مجال تنظيم المهرجانات خاصة وأن المهرجان العربي بدأ بعد سنة من مهرجان الخليج، الأمر الذي يتطلب تمازج الخبرات وإبراز التجربة الخليجية على مدى سنوات من الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

وأبرز القحطاني ما تمتلكه دول الخليج العربي من قدرات في الإنتاج وقدرات شابة قادرة على التطوير والإضافة، فضلاً عن ما يتوفر لها من بنية تحتية للإنتاج الإعلامي الخليجي الفاعل والمؤثر على المستوى العربي والعالمي في شتى المجالات.

منوهاً في هذا الإطار بما يجده جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج من دعم ومساندة من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.