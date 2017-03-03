افتتاح معرض الخط العربي بخميس مشيط

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أبها – مرعي عسيري

افتتح في كلية الآداب والعلوم للبنات بمحافظة خميس مشيط معرض الخط العربي ” رسالة سلام ” .

وأبان مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد إبراهيم السروي، أن المعرض يأتي في إطار الشراكة الثقافية بين جامعة الملك خالد وجمعية الثقافة والفنون في أبها ، مشيراً إلى أن المعرض يشتمل على أعمال عدد من طالبات الكلية من أبرزهن ندى الغامدي ، التي قدمت العديد من اللوحات الخاصة بالخط العربي في مساراته المختلفة مثل خطوط الرقعة والنسخ والثلث مترجمة باللغة الانجليزية بهدف إيصال رسالة المعرض إلى غير الناطقين بالعربية .

وأفاد السروي أن المعرض سيستمر لمدة أسبوع وهو خاص بالسيدات، مؤكدا أنه يحظى منذ افتتاحه بزيارات كثيرة من قبل الطالبات وعضوات هيئة التدريس إضافة إلى بعض الفنانات التشكيليات في منطقة عسير .