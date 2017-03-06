افتتاح معرض (قمتي همتي) لتوظيف الشباب

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جدة – البلاد

افتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية أ.د عبدالله الذيابي معرض “قمتي همتي”، الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة، ويستمر لنهاية الفصل الدراسي الحالي في مبنى تطوير الأعمال.

ويضم المعرض صالة عرض تحكي- من خلال الصور- حكاية عدد من المشاهير والقدوات الذين نجحوا في التخطيط لمستقبلهم، وذلك بمعرفتهم لقدراتهم الشخصية.ويحتوي عددا من الأركان ،

ويستهدف طلاب الثانويات وطلاب السنة التحضيرية بالجامعة؛ حيث يهدف رسم الخطط المستقبلية لهذه الفئة في كيفية الحصول على الوظيفة الحلم والتخطيط للحياة بصفة عامة، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، مستلهمًا من محاور الرؤية السعودية 2030، وبنودها الخاصة ببناء الموارد البشرية السعودية المؤهلة لتأخذ دورها الريادي بعيدا عن المؤثرات الخارجية.

ويتضمن البرنامج تطبيقا الكترونيا يعمل على الهواتف الذكية لصياغة الأهداف وكتابة الخطة لتحقيقها، ومتابعة تنفيذها، وكان المعرض قد شهد في أول أيامه حضورا مميزا .