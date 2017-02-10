افتتاح معرض (ليفتك جدة إكسبو 2017 )

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جدة – البلاد

افتتح مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي أمس، المعرض الدولي لتكنولوجيا المصاعد والسلالم المتحركة ومعدات الرفع ومستلزماتها ( ليفتك جدة أكسبو 2017)، المقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة 80 شركة محلية وعالمية من 10 دول .

وأكد اللواء المطرفي أهمية توفير أعلى درجات السلامة في أنظمة تشغيل وتركيب المصاعد الجديدة، لافتاَ الانتباه إلى أن المنطقة شهدت خلال العام المنصرم 1594 حادثاً بسبب المصاعد، أدت إلى حالتي وفاة و30 إصابة، تنوعت أسبابها ما بين انقطاع التيار الكهربائي، وسوء الاستخدام والحمولة الزائدة والأعطال الفنية .

وأشار إلى أن إدارة الدفاع المدني ” وقاية ” تشارك بجناح متكامل خلال فعاليات المعرض من أجل إبراز دور وأنشطة وإسهامات الإدارة وارتباطها بما يخص التراخيص لصناعة وتركيب المصاعد والسلالم المتحركة والالتزام بالأنظمة والشروط الخاصة بها.

من جانبه أوضح نائب الرئيس العضو المنتدب لشركة معارض الوطنية حسين الحارثي، أن المعرض يعكس تطور تكنولوجيا المصاعد عبر الشركات التي تعرض منتجاتها في النسخة الأولى بجدة، مشيراً إلى أن المنافسة بين الشركات الصينية والألمانية والإيطالية والتركية والهندية مع الشركات العربية والسعودية على تقديم أنواع عديدة من المصاعد فائقة الدقة والجودة .

ولفت الانتباه إلى أن قطاع المصاعد يحقق نمواً مذهلاً في المملكة يتجاوز الـ200% بحلول عام 2020،