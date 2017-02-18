افتتاح مهرجان تعليم الكبار في جدة

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جدة – البلاد

دشن مساعد المدير العام للتعليم بجدة يحيى القحطاني بممشى حي الرحاب أمس الأول مهرجان تعليم الكبار بجدة بعنوان ” تعليم الكبار تعلم مستمر مدى الحياة “, بحضور عدد من القيادات التعليمية والمعلمين والطلاب .

وتجول القحطاني بين فعاليات وأنشطة المهرجان التي اشتملت على ركن لرسومات الأطفال وفطن والحي المتعلم، بالإضافة لركن الفن التشكيلي ومجتمع بلا أمية والمرسم الحر للطلاب, كما شاهد عرضا مباشرا للتعلم التنافسي بين الطلاب .

وعَـد مدير إدارة تعليم الكبار بجدة محمد الظاهري المهرجان بالتثقيفي التوعوي الذي يهدف لإبراز جهود المملكة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية , إضافة إلى تفعيل دور المجتمع في نشر التعليم والحد من الأمية وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة .

من جانبه أشاد مدير عام إدارة تعليم الكبار بوزارة التعليم سعود بن حمد البدر , خلال زيارته للمهرجان , بالأنشطة والفعاليات المقامة , مقدما شكره لإدارة تعليم الكبار بجدة وللجان المنظمة والمشاركين .