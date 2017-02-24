افتتاح مهرجان محافظة هروب للتسوق والترفيه

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هروب – البلاد

افتتح محافظ هروب بمنطقة جازان أحمد بن حسن الفيفي ، مهرجان هروب الثالث للتسوق والترفيه بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة .

وقدمت فرق الفنون الشعبية ألوانًا متنوعة من الفن الشعبي خلال حفل الافتتاح ، الذي اشتمل كذلك على قصائد شعرية وفقرات متنوعة ، فيما تجول المحافظ وضيوف المهرجان على أقسام السوق المصاحب للمهرجان ، حيث اطلع على قسم الأسر المنتجة الذي تشارك فيه 80 أسرة تقدم مختلف منتوجات الأعمال اليدوية والعطور والمنسوجات وغيرها .

كما اطلع محافظ هروب على المعارض المتخصصة بالمهرجان والتي يبرز من خلالها ، معرض مركز الرعاية الصحية الأولية بهروب ، ومعرض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلى جانب معرض لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية التي تقدم من خلاله اللجنة خدمات التسجيل في حساب المواطن لمساعدة المواطنين من أهالي المحافظة على التسجيل خاصة كبار السن خلال فترة المهرجان .كما كرّم الفيفي الجهات المشاركة والمتعاونة في التنظيم ، إلى جانب توزيع جوائز مسابقة ماراثون هروب الرياضي .