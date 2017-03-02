افتتاح 10 مشاريع لتصريف مياه الأمطار بالطائف

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الرياض – البلاد

اختتم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ جولته الميدانية التفقدية أمس على المشروعات البلدية بمحافظة الطائف، دشن خلالها 10 مشاريع جديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 293 مليون ريال، ووقف معاليه على عدد من المواقع الحرجة المعرضة لأخطار السيول بالمحافظة.

وشملت المشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار بالحلقة الشرقية, حي الشرفية، وشبكة تصريف مياه الأمطار وإعادة تأهيل حي المنتزه، وقنوات أخرى لتصريف مياه الأمطار بأحياء المضباع بالحوية، مسرة، العقيق، وادي شرب، القيم (المرحلة الأولى)، مثلمة، وقناة التلفزيون.

ووضع معاليه حجر الأساس لمشروع مبنى أمانة محافظة الطائف ، كما دشن (3) مشروعات بلدية شملت افتتاح حديقة شارع الحدائق وحديقة بلدية الجنوب ، ومبنى بلدية الجنوب الفرعية، وذلك بتكلفة بلغت 29 مليون ريال.