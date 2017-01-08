افتتحه عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد .. (تحت بيرق سيدي) يؤكد نجاحه للمرة العاشرة

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جدة- عبدالهادي المالكي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز آل سعود، فعاليات الذكرى السنوية الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وذلك بفندق هيلتون جدة،

حيث قص شريط المعرض المصاحب والأجنحة المشاركة والمعرض الثالث الفوتوغرافي للبيرق السعودي، الذي ضم مشاركات من مختلف مناطق المملكة ،

وشرف سموه على إثر ذلك الحفل المسرحي، الذي ضم الحفل الخطابي والفقرات الشعبية والتي شارك فيها كل من الدكتور الفنان عبدالله رشاد، والفنان علي عويس بمشاركة الفرقة الشعبية للمبدع خالد جمالي ،

واختتمت الفعاليات بتشريف سمو الأمير عبدالعزيز بن فيصل المسرح بإلقاء كلمته، وقد عبر فيها عن ولائه الدائم للقيادة الحكيمة،

ومبديًا تأييده وشكره للفعاليات الوطنية، التي ترسم صور المحبة والالتحام؛ قيادة وشعبًا ، أعقب كلمته تدشين سجل تواقيع التهنئة بهذه المناسبة الغالية.