جدة -عبدالهادي المالكي

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على الاهتمام بجدة ومنطقة مكة المكرمة عامة.

جاء ذلك لدى افتتاح سموه مساء أمس الخميس أكبر حديقة ثقافية ضمن ملتقى مكة الثقافي في نسخته الثانية تحت شعار “كيف نكون قدوة؟ وضمن اطلاق مسابقة في التصميم والبرمجة والتحكم في الروبوت وركن للموهبة والإبداع والاختراع للطلاب ومبادرة التطبيقات الإلكترونية.

وقال الأمير خالد الفيصل:” الحمد لله أن الجهد من قبل الدولة والرعاية من الملك، أرى الآن ثمارها”.

وأضاف، مستشار خادم الحرمين الشريفين:” سوف اختصر مشاعري في جملة واحدة: كنت أردد وأقول ارفع رأسك أنت سعودي واليوم أقول رفعت الرأس ياسعودي”.

وعرض جناح ملتقى مكة الثقافي في الحديقة الثقافية محتويات الملتقى إلكترونياً للجمهور وتقديم المسابقات الثقافية مع استضافة الشخصيات الثقافية الأبرز خلال فترة فعاليات الحديقة الثقافية التي بدأت أمس وتستمر 10 أيام.

وخصص جناح ملتقى مكة الثقافي شاشة تفاعلية ترفيهية في قالب قيمي تهدف إلى بناء القيم في شخصيات الأطفال نحو القدوة وكذلك إطلاق فعالية الجدارية والتي ستضم تعليقات حول قضية معينة تطرح بمشاركة الزوار للجناح كما تم التنسيق بالتعاون مع جمعية الصم للقيام بجولة تعريفية للصم على الحديقة الثقافية وخصص الجناح مختبرا تحليليا للقيم وفيلما تعريفيا وآخر توعويا لملتقى مكة الثقافي وركن للتصوير يتم من خلاله تصوير الزوار مع شعار الملتقى.

وعن مبادرات التطبيقات الإلكترونية وضمن مبادرة الحديقة الثقافية بدأت إمارة منطقة مكة المكرمة بعرض أبرز التطبيقات المميزة والمبدعة من أعمال الفائزين في مسابقة التطبيقات الإلكترونية وتستهدف جميع الفئات.

وضمن فعاليات الحديقة الثقافية تنظم وزارة التعليم مسابقة علمية تنافسية لجميع طلاب التعليم العام للتنافس في التصميم والبرمجة والتحكم في الروبوت.

وشملت المبادرات ” بصمة طفل”, وتقوم خلالها وزارة التعليم بتهيئة بيئة علمية تعليمية ترفيهية منظمة ومشجعة وداعمة لتعلم الأطفال وتنمية مهاراتهم الابتكارية والإبداعية، وتشمل العديد من الأركان كركن الاكتشافات العلمية، مكتبة الطفل الإبداعية، ألعاب وتطبيقات إلكترونية معززة لتعليم الطفل, ويستهدف البرنامج العائلات.

وتتيح مبادرات الحديقة الثقافية العديد من الانشطة التي تتعلق بفن الرسم, حيث تقدم وزارة التعليم برنامجا فنيا تعليميا وترفيهيا متضمنا العديد من الأنشطة كالمرسم الحر، والكتابة بالحرق على الخشب، وفن الرسم على الماء، وغيرها, وتستهدف جميع الفئات.

كذلك من ضمن مبادرات الحديقة الثقافية تشارك جامعة الملك عبدالعزيز بركن تعريفي للموهبة والإبداع والاختراع، وعرض نماذج واقعية من ابتكارات الطلاب الحاصلة على جوائز محلية ودولية، بالإضافة إلى تنمية مهارات زوار الركن من خلال ألعاب الذكاء التفاعلية, وتستهدف جميع الفئات.

وقدمت الجامعة أنشطة تفاعلية للزوار والمهتمين بالمكتبات والقراءة، تتضمن عرض بعض المخطوطات والكتب الثقافية، المشاركة في تسجيل الكتب الصوتية، التعرف على برنامج أوديو كتاب، تعليم الأطفال على كيفية صناعة الكتاب، وغيرها, وتستهدف جميع الفئات, وذلك ضمن مشاركتها في مبادرات الحديقة الثقافية.

كما أقامت الجامعة معرضا متنقلا لمجموعة من الرسائل التوعوية للمجتمع، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يوضح بعد الأجهزة التكنولوجية التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في معيشتهم,وتستهدف جميع الفئات.

وقامت مديرية الشؤون الصحية بالتعاون مع المستشفيات, ضمن المبادرات, بتقديم عدد من المواضيع الثقافية التي تهم الفرد والمجتمع، كالتوعية بأهمية الرياضة وأثرها على الصحة العامة، والتوعية بمرض السكر، وعن التدخين وأضراره الصحية، وغيرها من المواضيع التثقيفية والترفيهية لدعم الصحة وتعزيز المفاهيم الخاصة بها, وتستهدف جميع الفئات.

كما شملت المبادرات، تقديم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مهرجانا ترفيهيا يُصاغ بجوانب وصبغة تقنية ومهنية وحرفية في عدة مجالات منها: طباعة سلك سكرين، تصوير ديجتال، تصفيف الشعر، التزيين النسائي، تصميم صفحات الانترنت، الطهي، والخياطة وغيرها, وتستهدف جميع الفئات.