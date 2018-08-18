اقبال القطريين على الحج هزيمة لتعسف حكومتهم

جدة ــ البلاد

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن إقبال القطريين على أداء فريضة الحج يمثل هزيمة للتعسف السياسي الذي يمارسه نظام الدوحة.

وأضاف في تغريدة على حسابه في ـ”تويتر”، “في إقبال القطريين على أداء فريضة الحج يهزم الإيمان التعسف السياسي، أخطأت حكومة قطر وارتبكت حين وضعت نفسها في هذا الموقف”.

وأشار قرقاش إلى أن حكومة قطر أخطأت وارتبكت بوضع نفسها في هذا الموقف بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج.

وجددت المملكة ترحيبها بالقطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام، كما أكدت تمكينهم من أداء فريضة الحج رغم قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها الوزارة لهم لتسجيل بياناتهم لموسم الحج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان،حفظهما الله، بتمكين المواطنين القطريين من القدوم إلى المملكة واستكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.