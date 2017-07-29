اقتصادي: توطين البقالات سيقضي على البطالة

جدة ــ البلاد

أكد المستشار الاقتصادي عبدالله بن ان قرار توطين البقالات سيقضي على التستر، ويحد من البطالة ويضاعف فرص الاستثمار.ولفت ابن ربيعان خلال حديثه لبرنامج “أخباركم” الى عدم صدور توجيه رسمي من وزارة العمل بخصوص توطين البقالات”، مضيفاً أن ما تم نشره عبارة عن دراسة لم يعلن لها آلية أو موعد التطبيق”.

وأضاف: “القرار جيد من ناحيتين لأنه سيقضي على التستر، فمن المعروف أن البقالات الصغيرة هي مكان للتستر اكثر منها لسعوديين حقيقيين”.واستطرد: “قد يستفاد من هذه المشاريع الصغيرة فيما يسمى بالنشاط العائلي حيث يشترك الأخ مع اخيه او الاخ مع ابن عمه او احد من العائلة في ادارة البقالة”.واشار الى ان “البقالات لدينا اكثر مما نحتاجها، نحن في وفرة، الكل يأخذ ترخيص، والشارع يتزاحم، وإن طبق القرار نصفها سيغلق ولن يتسبب ذلك في مشكلة خاصة في المدن الكبيرة “.