اكتشاف (بئر) أثرية في جدة

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جدة ــ البلاد

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اكتشاف الفريق العامل في مشروع ترميم مسجد المعمار في قلب جدة التاريخية، لـ”بئر” تاريخية كانت تغذي المسجد بالمياه، ومجموعة من المجاري تصل عين أخرى بالمسجد.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري: إن المختصين من قسم الآثار وقفوا على هذين الموقعين؛ حيث يعتقد أن البئر المكتشفة تم إنشاؤها مع إنشاء المسجد قبل نحو 160 عاماً، حيث تقع هذه البئر على بعد خمسة أمتار من الجهة الشرقية من مسجد المعمار،

وقد قام الفريق بأعمال إزالة الأتربة من داخل البئر وصولاً إلى سطح الماء الذي مازال متوفراً في البئر.وأضاف: إن قطر البئر المكتشفة 1.60م، وعمق 3م إلى سطح الماء، وهي مطوية بالحجر المقطوع المعروف محلياً بحجر المنقبي، والمستخدم في بناء البيوت القديمة في جدة،

حيث كان يستخرج من ساحل البحر ومن البيئة المحيطة، وترتبط هذه البئر ببركة مجاورة كانت تستخدم للوضوء، ومازالت أعمال التنقيب في الموقع مستمرة للكشف عن أي مرافق أخرى مرتبطة بمسجد المعمار.