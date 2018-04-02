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اكتشاف بكتيريا مقاومة لكل المضادات

كتبه albilad_adminaccess_time16 / رجب / 1439 هـ       2 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن ــ بي بي سي

توصل علماء في بريطانيا مؤخرا، لنوع جديد من البكتيريا، مقاوم لكل أنواع المضادات الحيوية المعروفة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” فقد تم اكتشاف هذا النوع الجديد من البكتيريا، من خلال رجل مصاب بمرض السيلان، انتقل اليه من امرأة قادمة من جنوب شرق آسيا،

وفشل المضاد الحيوي الرئيسي المعالج لحالة الرجل، في شفائه، وهو عبارة عن مزيج من مواد “أزيثروميسين” و”سيفترياكسون”.

وقالت الدكتورة غويندا هيوز من “إنديا هيلث إنغلاند”: هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها حالة مقاومة عالية المستوى لمعظم المضادات الحيوية الشائعة الاستخدام.

وأكدت أنها وفريقها الطبي يتابعون هذه الحالة خطوة بخطوة، للتأكد من أن العدوى يتم معالجتها بشكل فعال، في ظل وجود أدوية بديلة أخرى، والحد من تطوره.

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