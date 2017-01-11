العدد 21811 11 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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اكتشاف مهارات 800 طالب في الظهران

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اكتشاف مهارات 800 طالب في الظهران
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الظهران- واس

نظم مكتب تعليم الظهران، بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية مؤخرًا فعاليات بعنوان “مشروع مسار حياتي وميولي وقدراتي “، بمشاركة 800 طالب من المرحلة الثانوية، للتدريب على مهارات اكتشاف مكامن القوة والضعف في شخصياتهم، وذلك بمقر مكتب التعليم بالظهران.

وأوضح مدير مكتب التعليم بالظهران سعيد القحطاني، أن المشروع يستهدف طلاب المرحلة الثانوية، لمعرفة إمكاناتهم الشخصية والذهنية، وتحديد ميولهم التعليمية, مشيرًا إلى أنه سيمنح الطلاب القدرة على اختيار التخصصات العلمية المناسبة لهم، التي تتماشى مع ميولهم.

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التصنيف: محليات

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