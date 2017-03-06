اكتشــاف معسكر تدريب لداعش تحت الأرض بالموصل

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عواصم- وكالات

أفادت صحيفة Times بأن القوات الحكومية العراقية عثرت على معسكر تدريب تحت الأرض تابع لداعش قرب الموصل. وذكرت أن المعسكر أقيم في نفق للسكك الحديدية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن العراقية عثرت على المعسكر مهجورا بعد أن فر مسلحو داعش منه خلال التحضير للهجوم على مطار مدينة الموصل.

هذا وكانت القوات العراقية قد استعادت السيطرة على الجانب الشرقي من الموصل في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد 100 يوم من المعارك المحتدمة منذ بدء انطلاق معركة تحرير الموصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وشنت هجومها على المناطق التي تقع إلى الغرب من نهر دجلة في الـ19 من فبراير/ شباط 2017.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش الإرهابي كان قد استولى على مدينة الموصل وهي ثاني أكبر مدن العراق في 10 يونيو 2014 بعد انهيار سريع للقوات العراقية الحكومية في المدينة.