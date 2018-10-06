اكتمال التجهيزات للمناورات الجوية بين المملكة وتونس

تونس- واس

اكتمل وصول طائرات القوات الجوية الملكية السعودية إلى جمهورية تونس الشقيقة للمشاركة في المناورات الجوية المشتركة مع جيش الطيران التونسي، بجميع أطقمها الجوية والفنية والمساندة.

وكان في استقبالهم الملحق العسكري السعودي لدى تونس العميد الركن خالد بن محمد السهيان ، وقائد التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن سعيد الشهراني، وعدد من ضباط الجانبين.

وأوضح الملحق العسكري أن وصول الطائرات المقاتلة لقواتنا الجوية الملكية السعودية بكامل اطقمها الجوية والفنية والمساندة يعني الانطلاق الفعلي لتنفيذ المناورات مع اشقائنا في جيش الطيران التونسي.

وبين العميد السهيان أن تحقيق الأهداف المرسومة التي من أهمها تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة لتوطيد العلاقات ودفعها إلى آفاق ارحب تدعمها الإرادة الواضحة لدى القيادتين .

وأشار إلى أن قواتنا المسلحة تحظى بكل دعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله – وتحظى بحرصهم على توفير أفضل المنظومات والقدرات لقواتنا المسلحة وذلك لرفع الكفاءة والجاهزية لتحقيق ما تتطلع اليه قيادتنا الرشيدة.

من جانبه أوضح قائد التمرين العقيد الطيار الركن محمد بن سعيد الشهراني أن جميع المقاتلات بأطقمها الجوية والفنية والمساندة جاهزة لبدء تنفيذ المناورات مع الأشقاء في جيش الطيران التونسي وسيتم التدريب على عدد من الفرضيات العسكرية التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك ‏، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الإمداد والإسناد الفني بين الأطقم الجوية والفنية على مستوى الصيانة والتموين والتحضير العملياتي ‏وكذلك التدريب على إتقان تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة لبيئة المملكة.

من جهته أفاد الرائد الطيار خالد بن أحمد الحارثي بأنه تم إنهاء مرحلة عبور الطائرات المقاتلة بنجاح وتم الوصول في الوقت المحدد حسب ما خطط له مسبقا .