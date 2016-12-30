اكتمال ترتيبات انتخابات اتحاد الكرة غدا

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الرياض- البلاد

أكد المنسق الإعلامي لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، علي الزهراني اكتمال جميع الترتيبات الإعلامية الخاصة بالعملية الانتخابية للدورة الثانية، والتي ستجرى – بمشيئة الله تعالى- غداً (السبت) في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض.

وقال: “الحمد لله الترتيبات كافة اكتملت خصوصاً في جانب التنظيم الإعلامي بإشراف ومتابعة من أمين عام الاتحاد أحمد الخميس،

حيث تم تخصيص موقع خاص برجال الصحافة والإعلام في مسرح الانتخابات، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للقنوات الرياضية التي ستنقل هذا الحدث الكبير، إلى جانب توفير بطاقات خاصة للإعلاميين والمصورين كافة؛ حيث تم تأمين 100 بطاقة إعلامية، ونهيب بالزملاء كافة الحضور المبكر والتعاون كما عهدناه منهم”.

وأضاف: “لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور خالد بانصر أعلنت عن البرنامج الزمني للانتخابات التي ستنطلق- بمشيئة الله تعالى – الساعة الـ 30 : 12 ظهر غد السبت ، وسيسبقها اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد عند الساعة الـ 11 صباحاً،

وسيتم نقل العملية الانتخابية عبر خدمة مباشر في حساب الاتحاد الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)،

إلى جانب تغطية إعلامية موسعة ستقوم بها اللجنة الإعلامية بالاتحاد، وكذلك تقديم خدمات متنوعة للإعلاميين والمصورين لتسهيل مهامهم الإعلامية بكل يسر وسهولة”.