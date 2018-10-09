اكتمال حجز 1172 فيلا من إسكان مدينة الورود بالطائف خلال 3 أسابيع

أعلن برنامج “سكني”، التابع لوزارة الإسكان عن استمرار إجراءات الحجز في مشروع إسكان ” مدينة الورود “، الواقع في محافظة الطائف والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، مبيّنًا أنه تم حجز 1172 فيلا سكنية في المشروع بعد 3 أسابيع من إطلاقه بما يمثل نحو 27% من إجمالي الوحدات السكنية التي يضمها المشروع، ويبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 4775 فيلا على مساحة تصل إلى 6.2 مليون متر مربع، وبأسعار تبدأ من 499 ألف ريال.

وأوضح “سكني” في بيان صحافي أنه تمت اتاحت إجراءات حجز المرحلة الثانية من الوحدات السكنية “تحت الإنشاء” في هذا المشروع “مدينة الورود”، الواقع داخل النطاق العمراني وعلى أحد أهم الطرق الرئيسة القادمة من مكة المكرمة “طريق السيل”،

ويتضمن المشروع فللا سكنية منفصلة ومتنوعة المساحات، يتوسطها مركز ترفيهي تجاري بمساحة إجمالية تقدر بـأكثر من نصف مليون متر مربع تقريبًا

ويحوي المشروع العديد من المواقع المخصصة للمرفق التعليمية والصحية ومرافق مخصصة للجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى عدد من المساجد والجوامع

كما يضم مواقع مخصصة للحدائق العامة والمتنزهات، وملاعب الأطفال، إضافة إلى تخصيص مساحة من المشروع للمسطحات الخضراء، لإيجاد بيئة سكنية ملائمة.

ويضم المشروع مناطق وسطية ترفيهية تجارية مميزة بطول أكثر من ألفين متر تضم المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والحدائق والنوادي والمسابح وميدان “المشهد العملاق”، الذي يتميز بمنارة ستكون علامة فارقة للمدينة تضاف للمعالم المعمارية السعودية المميزة.

وراعى البرنامج في المشروع الجديد الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، تنوع التصاميم والنماذج للفلل السكنية، حيث وفرت من خلاله 4 نماذج بمساحات تبدأ من 250 مترا مربعا وبقسط شهري يبدأ من 1.665 ريالا، لتتناسب مع عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلهم الشهري، وتبدأ أسعار الفيلل في المشروع الذي سيتم تسليمه للمستفيدين خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع العقود النهائية 499.499 ألف ريال.

وأوضح “سكني” في بيانه أنه أتاح إجراءات حجز الوحدات السكنية تحت الإنشاء في هذا المشروع، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج على الرابط https://sakani.housing.sa/project/494918 ، حيث يمكن من خلاله الاطلاع على كل تفاصيل المشروع والمرافق التي يضمها، وكذلك حجز موعد لزيارة معرض المبيعات واستكمال إجراءات الحجز.