اكتمال عناصر فارس الدهناء قبل مواجهة الفتح

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الدمام-حمودالزهراني

اكتملت عناصر الاتفاق في تدريباته أمس، بدخول مدافع الفريق جمعان الدوسري للتدريبات الجماعية، بعد ابتعاده عن التدريبات مع مطلع الأسبوع؛ جراء خضوعه للعلاج الطبيعي بعد تعرضه لشد في عضلة الفخذ.

وخصص المدرب الهولندي إلكو شاتوري تدريبات الفريق للجوانب التكتيكية بشكل فردي وجماعي، بعد أن قسم الفريق لمجموعتين؛ حيث أدت كل مجموعة تدريباتها على حدة.

وسيخصع إلكو اللاعبين لحصة فيديو، حيث سيراجع من خلالها معهم الملاحظات التي رصدها في مباراة الفريق الماضية مع الوحدة في “دوري جميل” للمحترفين،

كما سيشرح من خلاها نظرياً رؤيته الفنية لمواجهة الفريق مع الفتح يوم الجمعة، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين،

من جهته أثنى رئيس الجهاز الإداري محمد الدوسري على تفاعل اللاعبين مع المدرب إلكو، موضحاً أن هذا التفاعل يعود لمعرفتهم بالمدرب جيداً، كونه قاد الفريق هذا الموسم في مباراة التعاون بالدور الأول. وكشف الدوسري أنه يلمس في اللاعبين الحماس؛ من أجل كسر الحاجز النفسي بين الفريق وتحقيق الفوز في المباريات الماضية، مؤكداً امتلاك الفريق كل المقومات التي تمكنه من العودة لتحقيق النتائج الإيجابية.