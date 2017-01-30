اكتمال مشاريع سيول وتصريف الأمطار بالمدينة المنورة

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المدينة المنورة – جازي الشريف

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة المشاريع عددًا من مشاريع درء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار .

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع المهندس عدنان بن أحمد السيد، أنه تم إنشاء عدد من الأعمال الصناعية في محور درء أخطار السيول، بتنفيذ عبارات وحمايات للطرق والأودية داخل المدينة المنورة وخارجها؛ منها عبارة بطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، التي تم الانتهاء من تنفيذ ما يربو عن 1200 متر طولي من إجمالي طولها البالغ 4300 متر طولي, والمستهدف إنهاؤه في الفترة الحالية بإجمالي طول 1050 مترًا، لتسهم في تصريف مياه الأمطار بمخططات الملك فهد ومخطط المنح بالحرة الشرقية، وصولاً إلى وادي قناة .

وأفاد السيد، أن أمانة المنطقة استكمالاً لجهودها الرامية لإنشاء شبكات متكاملة لتصريف مياه الأمطار باستخدام الحفر المكشوف، بالإضافة إلى نظام الثقب الأفقي حماية لأصول شبكة الطرق القائمة وتجنب الحفر المكشوف في المناطق ذات الازدحام المروري ووسط الأحياء ، نفذت خطوط تصريف رئيسية وفرعية ومناهل تجميع لعدد من مواقع التكورات، منها طريق الملك سعود بإجمالي طول 1200 متر طولي ، حيث تستهدف المرحلة الثانية معالجة تكورات بلغت أطوالها 600 متر طولي ،

بالإضافة إلى تعديل أرصفة الجزيرة الوسطية لمنع تجمعات مياه الأمطار على حافة وجوانب الطرق الرئيسية، منها طريق الإمام البخاري، ويجري حاليا معالجة تكورات طريق الملك عبدالعزيز، وبذلك يكون جملة ما تم إنشاؤه 3500 متر طولي، من إجمالي أطوال مستهدفة بلغت 5000 متر طولي ،

كما أنه تم معالجة العديد من التكورات من خلال تعديل مناسيب الطبقة الإسفلتية لما يربو عن 34 موقعًا، بلغ إجمالي أطوالها 45.218 مترًا طوليًا .