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اكتمال وصول القوات السعودية المشاركة بتمرين EFES 2018 في إزمير التركية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / شعبان / 1439 هـ      30 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

اكتمل أمس الأحد وصول القوات السعودية المشاركة في تمرين EFES 2018 المقام في مدينة إزمير التركية.

حيث وصلت إلى قاعدة إزمير التركية وحدات خاصة من القوات البرية الملكية السعودية، وكان في استقبالهم العميد البحري الطيار الركن خالد بن حسين العساف الملحق العسكري السعودي بأنقرة وبوخارست , وقائد التمرين العقيد البحري عبدالله الدريبي، وأركانات التمرين.

وسوف تُنفِّذ هذه الوحدات مع باقي قوات الدول الصديقة المشاركة عدداً من السيناريوهات العسكرية التي من شأنها رفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة في بيئة قتال حقيقية.

ibrahim

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