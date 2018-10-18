الآسيوي يسلط الضوء على البريكان

البلاد- وكالات

سلّط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في موقعه الرسمي الضوء على أبرز خمسة نجوم واعدين يستحقون المتابعة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا، والتي تنطلق منافساتها مساء اليوم.

وضمت القائمة مهاجم منتخبنا الوطني تحت 19 عامًا فراس البريكان، حيث أشاد موقع الاتحاد الآسيوي بما قدمه في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 16 عامًا 2016، والتي تمكن البريكان حينها من تسجيل هدفين في دقيقتين أمام منتخب الهند والتي انتهت 3-3، واختير البريكان حينها أفضل لاعب في المباراة.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي إلى تألق فراس البريكان في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2018 التي احتضنتها الدمام نوفمبر الماضي، حيث سجل البريكان “هاتريك” في شباك منتخب الهند، كما أحرز هدفًا أمام منتخب تركمانستان ليصبح هدّاف المنتخب الوطني في التصفيات.

وأضاف الاتحاد الآسيوي في تقريره أنه يتوقع ظهور فراس البريكان بشكل أفضل بعدما بات أكثر تطورًا على المستويات الفنية والبدنية والتكتيكية، متطلعًا إلى أن يكون البريكان أحد نجوم الجيل الجديد من المواهب الذين يقودون الأخضر إلى تحقيق لقب كأس آسيا تحت 19 عامًا.

وضمت القائمة إلى جانب فراس البريكان، 4 لاعبين آخرين هم اللاعب الكوري الجنوبي تشو يونغ ووك، والياباني وتاكيفوسا كوبو، والأسترالي سيباستيان باسكالي، والصيني تاو تشيانغ لونغ.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا سيفتتح مشاركته في بطولة كأس آسيا بملاقاة منتخب ماليزيا في العشرين من شهر أكتوبر الجاري، على أن يواجه منتخب الصين في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، في حين سيختتم الأخضر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب طاجيكستان في السادس والعشرين من شهر أكتوبر.