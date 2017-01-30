الآسيوي يكلف حكامًا سعوديين لمبارياته

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الرياض- البلاد

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكام سعوديين لإدارة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، ودوري أبطال آسيا 2017، حيث جاء التكليف على النحو التالي: (مباريات كأس الاتحاد الآسيوي):

* مباراة فريق صحم العماني، وفريق المحرق البحريني بدولة سلطنة عمان يوم 21 فبراير : محمد الهويش – بدر الشمراني – هشام الرفاعي

* مباراة فريق بنغالور إيست بنغال من الهند، وفريق من دولة المالديف يوم 14 مارس المقامة في الهند : شكري الحنفوش – خلف زيد -عبدالرحيم الشمري – خالد الطريس (مباريات دوري أبطال آسيا):

أديلايد الأسترالي – الطرف الثاني لم يتحدد بعد، المقامة في أستراليا يوم 22 فبراير : فهد المرداسي – عبدالله الشلوي – محمد العبكري – خالد الطريس.

غامبا أوساكا الياباني- والطرف الثاني لم يتحدد بعد، المباراة في دولة اليابان 7 فبراير : تركي الخضير – فهد العمري – خلف زيد.