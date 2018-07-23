الأجانب يقودون الهلال للفوز في ثاني ودياته بالنمسا

الرياض- البلاد

فاز فريق الهلال على نظيره رادوملي السلوفيني، بثلاثية نظيفة ودياً. وقد التقى الفريقان ضمن المعسكر الإعدادي للهلال المقام حالياً بالنمسا، استعداداً للموسم المقبل.

افتتح البرازيلي كارلوس إدواردو التسجيل للهلال في الدقيقة 16 قبل أن يضيف السوري عمر خربين هدف الفريق الثالث في الدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء. وعزز الفنزويلي جيلمين ريفاس فوز الهلال بهدف ثالث في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وكان الهلال قد استهل مشواره في المواجهات الودية بفوز عريض أمام رابيد النمساوي بنتيجة (5-0). ومن المقرر أن ينهي حامل لقب دوري المحترفين السعودي معسكره الإعدادي 3 أغسطس المقبل، على أن يختتم ودياته أمام أودينيزي الإيطالي 1 أغسطس.