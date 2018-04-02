الأحساء تفوز بجائزة أفضل نزل تراثي في منافسات جوائز التميز السياحي 2018

حققت إحدى النزل السياحية بالأحساء جائزة أفضل نزل تراثي, وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز السياحي السعودي لعام 2018 التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، المقام على هامش ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في نسخته الحادية عشرة، الذي انطلقت أعماله يوم أمس في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .

وأعرب مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد بن أحمد الفريدة عن تهانيه لصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء رئيس مجلس التنمية السياحية، مؤكداً أن الجائزة تأتي تتويجاً لتعاون الجهات المعنية بالشأن السياحي في الأحساء، والعمل المشترك في تقديم منتجات سياحية تحمل في طابعها ملامح من أصالة التراث العمراني في الأحساء وطبيعة الواحة الزراعية, كما هنأ مدير هيئة السياحة بالأحساء رئيس مجلس إدارة قرية دروازة النخيل للنزل السياحية موسى الحميد بعد فوز النزل بالجائزة .

وأشار الفريدة إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تدعو عبر ملتقيات التراث العمراني التي تنظمها بالتعاون مع الشركاء إلى المحافظة على التراث العمراني وإعادة تأهيله واستثماره، وتعزيز دور الشراكة بين الجهات ذات العلاقة بالتراث العمراني بالمملكة، فضلاً عن استعراض التجارب الناجحة في تأهيل وتشغيل مواقع التراث العمراني.