الأحمدي: التنظيم الدفاعي للاتحاد ممتاز ومشكلة الدفاع فردية

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أوضح المدرب الوطني بندر الأحمدي، خلال حديثه لـ(البلاد) أن الديربي يتعلق بالنواحي الفنية أكثر منها إدارية، وتحضير نفسي وذهني، وشدد أن عمل المدربين والعامل البدني والتكتيكي هو من يؤثر على سير ونتيجة الديربيات، وقال الأحمدي: كثير من الناس يتحدثون على أن العامل النفسي في الديربي عادة يكون أهم من العامل الفني،

وهذا خطأ شائع، وأنا أقول عكس ذلك: إن العامل الفني هو الأساس، ولكن باقي الأمور النفسية والذهنية ثانوية، ولو عدنا إلى مواجهة اليوم بين فريقي الأهلي والاتحاد، فإنها ستكون مباراة فنية وتكتيكية بالدرجة الأولى ،

وتابع: فريق الاتحاد يقدم هذا الموسم مستويات مميزة مع التشيلي خوسيه سييرا -المدرب الذي عرف كيف يوظف لاعبيه؛ وفق الامكانيات المتاحة الموجودة في الفريق- ويركز سييرا على محور الارتكاز فهد الانصاري وفي تحضير البناء الهجومي على فلانوفا والثلاثي أحمد العكايشي ومحمود كهربا وفهد المولد، لأإهاء الهجمة والفعالية الهجومية في خط المقدمة، وأعتقد أن مشكلة الاتحاد في خط الدفاع كأفراد وليس كتنظيم لأن عمل المدرب جيد، مشكلة الاتحاد الأساسية ظهيري الجنب وما يقابلها هي قوة المنافس في الأطراف، وأعتقد أن التعامل معها سيكون عبر إعطاء كهربا والمولد أدوارا دفاعية لمساندة الظهيري على حساب الأدوار الهجومية في الأساس وسيكون هناك تحضير،

وطريقة الفوز للاتحاد هي اللعب المباشر والتمرير لمرمى الأهلي من أقصر الطرق وأقل اللمسات، وتحقيق الزيادة العددية من كهربا والمولد مع العكايشي والاستفادة من سرعة فهد المولد في عملية التحول من الحالة الدفاعية للهجومية، وهذه يتقنها الأنصاري .

أما الفريق الأهلاوي فيعتمد على البناء من ظهيري الجنب وهو مصدر قوته وبالذات الجهة اليسرى. الوسط في الفريق الأهلاوي متفوق على منافسه كأفراد ومجموعة، وتحديداً المهام الهجومية، ويعتمد على الأطراف كحل أول في الاختراق مع تواجد السومة داخل منطقة الجزاء، والاستفادة من الكرات الثابتة، مشكلة الأهلي أن قوة الجهة اليسرى شكلت ضعفا في الجهة اليمنى التي في الأساس تؤدي أدوارها بشكل جيد.

مشكلة الأهلي في عمق الأهلي في المحاور وقلب الدفاع وكذلك ضعف الرقابة في الكرات الثابته والمتحركة، وطريقة الفوز للأهلي تفعيل أدوار الوسط الهجومية سواء فيتفا أو تيسير الجاسم والمؤشر لتحقيق الزيادة الهجومية مع السومة، بالإضافة للكرات الثابته التي ستكون حلا من الحلول، وأعتقد أن اليوناني فيتفا سيكون الحل الفردي للأهلي وسيشكل ازعاجا للاتحاديين من العمق. من سيكسب الثنائيات سيكسب المباراة .