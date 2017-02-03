الأحمدي : السومه لن يؤثر وعمق الاتحاد قوي

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جدة – أحمد إلياس

أكد المدرب الوطني بندر الأحمدي في قراءة فنية، قدمها للـ(البلاد)، على قوة مواجهة الديربي اليوم بين فريقي الاهلي والاتحاد، وأشار إلى عدم تأثر الأهلي بغياب هدافه عمر السومه،

بينما سيعاني الاتحاد بسبب غياب محمود كهرباء، وقال الأحمدي: أعتقد أن فريق الأهلي يحتاج عملا مضاعفا في الفترة المقبلة، والآن حٌلت مشاكل الفريق الفنية في المحور والظهير الأيمن، وأناأرى أن جروس لا يوجد لديه عذر كمدرب بعد اليوم، خاصة أن طلباته أجابتها الادارة، وتعاقدت مع لاعبين سدوا الخلل الذي كان لديه في الدور الأول، فاللاعب سعد الأمير سيقوم بتنظيم الجانب الدفاعي،

وتابع: قوة الأهلي ستكون في عملية الاختراق من الأطراف، وتقابلها نقطة ضعف في الاتحاد، ومن العمق أنصح أي مدرب بعدم المحاولة مع فريق الاتحاد؛ بسبب وجود فهد الأنصاري والسميري وباجندوح في حال لعبه، ولا ننسى أن الأهلي فريق مميز عن طريق الأطراف، وبه لاعبون على مستوى عال، وهناك سلمان المؤشر وعبدالفتاح عسيري وفيتفا والأفضل للأهلي اليوم أن يلعب بالمؤشر يسار وفيتفا يمين وعبدالفتاح خلف المهاجم مهند عسيري، أما نقطة ضعف الأهلي ممكن أن تكون في الجهة اليسرى؛ بسبب غياب شيفو.

وأضاف الأحمدي: فريق الاتحاد بالأجانب مميز على مستوى الوسط والهجوم، وفي كل الأحوال دفاعه سيئ، وحراسته متوسطة، وغياب كهرباء مؤثر بشكل كبير على مستوى الاتحاد، والعميد لا يملك حلولا كثيرة سوى بوجود فهد المولد، الذي سيواجه ضغوطات كبيرة .

وقوة الاتحاد في العمق والكرات الطويلة التي يلعبها فهد الأنصاري، ولو استطاع جروس السيطرة عن طريق الضغط على اللاعب الأنصاري سيوقف قوة كبيرة لدى المنافس، والكرات الثابتة الهجومية، الاتحاد دائماً مميز بها ، أما نقطة ضعف الاتحاد لديه ظهيرا الجنب ضعيفان، كذلك العمق الدفاعي، وعند قطع الكرة لديه بطء في التحول من الهجوم للدفاع .