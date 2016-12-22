الأحوال المدنية بمكة تبرز شعار (كيف نكون قدوة)

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جدة – عبد الهادي المالكي

أبرزت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة شعار إمارة المنطقة ” كيف نكون قدوة ” خلال جناحها “بمعرض جدة الدولي الثاني للكتاب” مستقطبة زوار المعرض بالتعريف عن خدماتها وإمكاناتها مواكبة لرؤية المملكة 2030.

ويتقدم الجناح صورة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ونص كلمة سموه لشعار “كيف نكون قدوة”.

واستعرض مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بندر بن عبدالله آل مشيط خدمة “تقدير” التي تقدمها الأحوال المدنية المتمثلة في خدمة كبار السن والمرضى وذوي الظروف الخاصة في أماكن تواجدهم, تقديراً لظروفهم وتوفير عربات متنقلة يتم تسييرها لتقديم خدمات الأحوال المدنية في أماكن التجمعات البشرية,

مثل الجامعات والقطاعات العسكرية وغيرها وتمديد فترة الدوام إلى قرابة الساعة الرابعة عصراً, إضافةً لخدمة الاتصال المرئي التي يستطيع المستفيد من خلالها التواصل مباشرة مع معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية في حال تعذر خدمته من قبل مكاتب الأحوال المدنية.

مما يذكر أن عربة معمل ترميم وثائق الأحوال المدنية حظيت بإقبال عدد من الزوار لمشاهدة كيفية حفظ وترميم الوثائق بالأحوال المدنية, إضافة إلى توزيع بروشورات تعريفية بخدمات الأحوال المدنية.