الأحوال المدنية تدشن خدمة التفويض الإلكتروني

الرياض- البلاد

دشن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود أمس، خدمة التفويض الإلكتروني التي تتيح لكل مواطن تفويض مواطن آخر بإنهاء إجراءاته وأعماله داخل الأحوال المدنية نيابة عنه وبشكل رسمي.

وقدّم اللواء الجلعود شكره لمركز المعلومات الوطني على تعاونهم الذي أسهم في إبراز هذه الخدمة، مبينًا أن هذه الشراكة تعد مثالًا للتعاون المثمر بين القطاعات الحكومية.

من جانبه أكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر, أن هذه الخدمة تعد امتدادًا للعديد من الخدمات الالكترونية الحديثة التي تقدمها الأحوال المدنية للمواطنين والمواطنات التي تسعى جاهدة لتقديم المزيد منها في المستقبل،

مبينًا أنها ستسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيد، إضافة إلى ضمان عدم تأخير تسجيل الحالات المدنية. يذكر أن الخدمة تتيح للمتواجدين خارج المملكة تجديد هوياتهم الوطنية، من خلال تفويض شخص آخر عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، كما تتيح لعموم المواطنين في الداخل والخارج الاستفادة من باقي خدمات السجل المدني من تفويض باستلام الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وكذلك تسجيل الواقعات المدنية، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت” وتعديل المهن.