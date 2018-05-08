محليات

الأحوال المدنية تفتتح مكتبين نسائيين في رابغ وضباء

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time22 / شعبان / 1439 هـ       8 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

دشنت الأحوال المدنية مكتبيين نسائيين في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة ضباء بمنطقة تبوك، إذ تم البدء في استقبال المواطنات بشكل رسمي، وإنهاء إجراءاتهن ومعاملاتهن.

ويقدم المكتبان جميع خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الاسرة للأمهات وتجديدهما

إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها

وذلك عبر حجز موعد إلكتروني على الموقع الرسمي.

يذكر أن الأحوال المدنية مستمرة في تنفيذ خطة التوسع في افتتاح المكاتب النسائية في جميع مناطق المملكة

لخدمة المواطنات كافة، وسط متابعة مستمرة من قبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

abdulslam

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