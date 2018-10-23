الأحوال المدنية تفتتح مكتبًا نسائيًا في محافظة قرية العُليا

افتتحت الأحوال المدنية مكتباً نسائياً لها في محافظة قرية العُليا بالمنطقة الشرقية, مجهز بأحدث وسائل التقنية الحديثة، في إطار تنفيذ القطاع لخطته التوسعية بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وبيّن المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن بإمكان النساء الاستفادة من خدمات المكتب عن طريق حجز موعد إلكتروني مسبق في موقع الأحوال المدنية الرسمي، مشيراً إلى أن المكتب يقدم جميع خدمات السجل المدني، كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك.

وأكد الجاسر حرص الأحوال المدنية على الاستمرار في تطبيق خطتها بافتتاح مكاتب جديدة لعملائها من الرجال والنساء، وسط متابعة مستمرة من قبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن ابراهيم الجلعود.