محليات

الأحوال المدنية : مكتبان لاستقبال حجاج بيت الله في المشاعر المقدسة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / ذو القعدة / 1439 هـ       2 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن قائمة مكاتبها التي ستعمل في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام كافة، من الداخل أو دول الخارج الذين يرغبون في تسجيل واقعات الولادة أثناء فترة الحج، أو الوفاة – لا قدر الله -.

وبيّنت الأحوال المدنية أن مكتبها الواقع بمجمع الدوائر الحكومية في حي العوالي، ومكتب الطوارئ بحي المعيصم، سيستقبلان الحجاج على مدار الساعة لتقديم واجب الخدمة لهم، بكل يسر وسهولة.

وأكد المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن القطاع يهدف من خلال إقرار عمل المكتبين على مدار الساعة، إلى تسهيل الإجراءات على الحجاج، وحثهم على عدم التأخر في تسجيل الواقعات أثناء فترة الحج.

ibrahim

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