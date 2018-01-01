الأخضر الأولمبي يبدأ تدريباته بالصين استعدادا للآسيوية

شانغهاي- وكالات

بدأ المنتخب الأولمبي لكرة القدم، تدريباته تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني دانييل تيجيليا، وذلك في معسكره الإعدادي المقام بمدينة شانغهاي، الذي يستمر حتى السادس من يناير؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 بالصين. وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والمشرف العام على المنتخبات الوطنية للفئات السنية حمزة إدريس أن معسكر المنتخب في شانغهاي يأتي استكمالاً لمعسكره بالرياض، الذي خرجنا منه بإيجابيات عديدة”. وقال: “من أهم إيجابيات معسكر الرياض وقوف الجهاز الفني على السلبيات بعد المباراتين الوديتين اللتين لعبهما”. وأضاف: لا توجد هناك مجموعة صعبة أو سهلة، مشيرًا: “لكل المنتخبات الاحترام والاستعداد، وعندما نكون في جاهزيتنا سنحقق ما نطمح إليه”.