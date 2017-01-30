الأخضر الشاب يختتم معسكره بتركيا

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أنطاليا- وكالات

اختتم المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم مشاركته أمس الأحد في بطولة أنطاليا الدولية لكرة القدم، التي استضافتها مدينة أنطاليا التركية، والتي تأتي ضمن برنامجه التحضيري لنهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً، التي سيقام في كوريا الجنوبية خلال شهر مايو المقبل.

وقد خاض الأخضر ثلاث مباريات في البطولة الدولية أمام أذربيجان “مباراتين”، وأمام السودان.

وعمل سعد الشهري مدرب المنتخب الوطني للشباب، على الزج بالعديد من اللاعبين في مباريات البطولة؛ للوقوف على مدى جاهزيتهم، ومنحهم الفرصة للمشاركة قبل خوض كأس العالم.

من جهته، أشاد الشهري بمشاركة المنتخب في بطولة أنطاليا الدولية، مبينا أن اللاعبين يحتاجون إلى خوض العديد من المباريات قبل المشاركة في مونديال العالم، لافتا إلى أن مثل تلك المباريات والبطولات الودية، يستفيد منها اللاعبون.

من جانبه، أكد موسى الزياد نائب المشرف العام على المنتخبات السنية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، رئيس بعثة الأخضر الشاب أن كافة الأمور في المنتخب جاءت بالشكل المطلوب،

مقدما شكره لجميع الأجهزة في الأخضر واللاعبين على ما قدموه من جهد؛ من أجل الاستفادة من المشاركة في البطولة، لافتا إلى أنها ستأتي بثمارها قبل خوض مونديال العالم.